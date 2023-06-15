Как белорусам продать на рынке излишки урожая? В МНС рассказали, кому придётся платить налог

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Опубликовано: 15.06.2023 12:01 , Обновлено: 15.06.2023

Согласно белорусскому налоговому законодательству, физические лица могут свободно продавать излишки овощей, фруктов и ягод, выращенных на дачах и собственных приусадебных участках, однако при соблюдении ряда условий. В Министерстве по налогам и сборам (МНС) разъяснили, какими документами должны вооружиться белорусы прежде, чем отправиться на рынок продавать излишки своего урожая,и в каких случаях без уплаты налога не обойтись.

Так, главный налоговый инспектор отдела МНС по Ленинскому району Гродно Ирина Шах в эфире телеканала “Гродно Плюс” пояснила, что розничная торговля овощами и фруктами в Беларуси не является “объектом налогообложения”, поэтому подоходный налог белорусам в этом случае уплачивать не нужно. Это касается не только свежих, но и переработанных овощей и фруктов.

При этом основанием для освобождения от уплаты налога на доходы, полученные от такой торговли, будет служить справка из местного исполнительного и распорядительного органа.В этой справке должны подтверждаться следующие факты:

продаваемая продукция должна быть произведена физическим лицом или лицами, состоящими с ним в отношении близкого родства или свойства

земельный участок, на котором произведена продукция, должен находиться на территории Беларуси и предоставлен в пользование для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного строительства, огородничества.

Получить такую справку можно, обратившись с заявлением в исполком того населённого пункта, к которому относится земельный участок.

При этом Ирина Шах подчеркнула, что хранить полученную справку продавец должен непосредственно в месте реализации продукции, чтобы при необходимости предъявить проверяющим.

Одновременно с этим в МНС подчеркнули, что тем, для кого продажа овощей и фруктов является постоянной (или сезонной) работой, придётся заплатить подоходный налог. Это также касается тех, кто в летний и осенний период зарабатывает на сборе лесных ягод и грибов. Без уплаты налога не обойтись в том случае, если сумма дохода физического лица из этих источников в течение года превысит 200 базовых величин ( 7,4 тыс. рублей на сегодня).

Как пояснили в МНС, уплата налога в этом случае будет производиться, исходя из суммы превышения этого порога по ставке 10%.