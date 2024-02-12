Под Витебском микроавтобус столкнулся с «МАЗом». Семь человек увезли в больницу

📷 Фото

Опубликовано: 12.02.2024 10:29 , Обновлено: 12.02.2024

Около 8 утра в понедельник, 12 февраля, на 5-м километре автодороги Н2301 «Руба – Тарасенки – граница РФ» произошла авария. Столкнулись «МАЗ» и микроавтобус Vokswagen. На место происшествия прибыли три медицинские бригады. В Минздраве рассказали о пострадавших.

«По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля Vokswagen, возвращаясь в свою полосу после выезда на полосу встречного движения, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАЗ», – сообщили в ГАИ Витебщины.

В результате аварии семерых пассажиров передали медикам для обследования, уведомили в ГАИ.

По факту ДТП инициировали проверку.

Сообщение Минздрава по пострадавшим

Семеро пассажиров микроавтобуса, пострадавших 12 февраля в ДТП в районе деревни Курино Витебского района, доставлены в учреждения здравоохранения Витебска, сообщили в Министерстве здравоохранения. На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи.

«Мы платим уже 80 рублей» – Водители маршруток в Гродно пожаловались на пассажиров

По информации Минздрава, троих пациентов привезли в Витебскую областную клиническую больницу, четверых – в Больницу скорой медицинской помощи. У них сочетанные травмы: черепно-мозговые, а также переломы, ушибы, ссадины мягких тканей лица.

«Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести», – уведомили в Минздраве.

И добавили, что среди пострадавших детей нет.

Ранее Телеграф писал, что утром в среду, 7 февраля, на трассе М4 произошло ДТП с участием маршрутного такси. В салоне ехали десять пассажиров. Понадобилась помощь медиков.

На трассе «Минск-Могилев» маршрутка с пассажирами влетела в ограждение. Семь человек увезли в больницу