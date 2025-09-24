В Гомеле в рейды по дворам отправили добровольцев и ОМОН

Опубликовано: 24.09.2025 13:41 , Обновлено: 24.09.2025

В УВД Гомельской области сообщили, что в столице региона - Гомеле - провели акцию с участием 130 добровольцев, а также бойцов ОМОН, участковых и милиционеров. Накануне рейдов по дворам жилых домов они отработали "показательные приёмы задержания правонарушителей."

Целью рейдов в УВД назвали “улучшение криминогенной обстановки в общественных местах и пресечение правонарушений в дворовых территориях”. Мероприятие назвали “Трезвый двор”.

При этом ещё перед рейдами милиционерам и добровольцам передали ориентировки на находящихся в розыске или признанных пропавшими и даже провели блиц на знания административного кодекса Республики Беларусь.

Заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев рассказал, что в результате рейдов нашли 7 разыскиваемых и выявили 78 случаев распятия алкогольных напитков во дворах.

Ранее Telegraf.news писал, что гомельская милиция в преддверии выходных предупредила о профилактических рейдах, в которые вместе с правоохранителями выйдут члены добровольных дружин предприятий и организаций. Узнали, о каких правонарушениях во дворах жилых домов они обязаны будут сообщать в милицию.

На Гомельщине предупредили о рейдах добровольцев по дворам домов. Кому приготовиться?