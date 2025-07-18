На Гомельщине предупредили о рейдах добровольцев по дворам домов. Кому приготовиться?

Опубликовано: 18.07.2025 16:07 , Обновлено: 18.07.2025

Гомельская милиция в преддверии выходных предупредила о профилактических рейдах, в которые вместе с правоохранителями выйдут члены добровольных дружин предприятий и организаций. Узнали, о каких правонарушениях во дворах жилых домов они обязаны будут сообщать в милицию.

Профилактическую акцию под говорящим названием “Трезвый двор” решили запустить уже вечером в пятницу, 18 июля , в трёх крупных городах Гомельщины:

Мозыре,

Светлогорске,

Речице.

Как пояснили в управлении охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома, в наряды по дворам помимо самих сотрудников милиции выйдут и члены добровольных дружин предприятий и организаций, которые должны помочь правоохранителям в их борьбе с пьянством на улицах. Именно об этих фактах в милицию будут сообщать дружинники.

“Пребывание отдельной категории граждан на улице может затягиваться до глубокой ночи и не всегда в трезвом виде с соблюдением общественных норм”, - посетовали в милиции и напомнили об административной ответственности, которая грозит нарушителям:

до 8 базовых величин ( 336 рублей на сегодняшний день) - за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте (на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте), такой же штраф - за появление в таких местах в состоянии алкогольного опьянения, за употребление в общественном месте наркотических средств или психотропных (ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь);

на сегодняшний день) - за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте (на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте), такой же штраф - за появление в таких местах в состоянии алкогольного опьянения, за употребление в общественном месте наркотических средств или психотропных (ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь); от 2 до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня), общественные работы или даже административный арест - за мелкое хулиганство, к которому могут отнести оскорбительное приставание к гражданам и “другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу” (ст. 19.1 КоАП Республики Беларусь).

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, в МВД поясняли, что безнаказанно выпить на улице белорусы могут исключительно в ряде специально оборудованных мест, например, в кафе с террасами, при условии, что организация имеет разрешение на продажу алкогольных напитков, их распитие разрешено. В иных же общественных местах (пляжах, парках, скверах) распитие спиртных напитков является нарушением. Между тем, ответственность за распитие спиртных в общественном месте наступает с 16 лет.

«Меня возле подъезда забрали» — В милиции рассказали, когда можно пить на улице. Белорусы спросили, как дойти до дома