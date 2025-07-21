"Скорее всего, мошенничество" - Милиция призвала белорусов смотреть на эти цифры у интернет-продавцов

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Опубликовано: 21.07.2025 08:09 , Обновлено: 21.07.2025

В управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома решили "заострить" внимание всех белорусов на особенностях действий мошенников и способах их выявления. Там посоветовали обратить внимание на 6 цифр, которые могут помочь определить преступников.

В милиции утверждают, что благодаря их действиям преступники перестали использовать белорусские счета для обмана жителей Республики и перешли на карты банков России , Казахстана , Узбекистана , Кыргызстана , США , Грузии , Таджикистана , Венгрии , Словакии и некоторых других стран.

А это значит, что белорусы в некоторых случаях могут заподозрить ещё до совершения покупки - продавцы мошшеники или нет.

“Если вы общаетесь с продавцом, особенно через такие платформы, как Instagram, и он просит вас оплатить товар на его банковскую карту, обратите внимание на страну, выпустившую карту. Если это иностранный банк — не переводите деньги! Скорее всего, это мошенничество”, - были категоричны представители Брестского УВД.

Чтобы понять, какому банку принадлежит карта продавца в интернете, надо посмотреть на ее BIN номер . На самом деле - это часть номера карты, а именно первые шесть цифр.

Для проверки можно воспользоваться сервисом bincheck.io, введя туда номер карты продавца и посмотреть, в какой стране и банке эмитированна карта, на которую он просит перевести деньги.

Ранее Telegraf.news писал, что эпидемия интернет- и телефонного мошенничества накрыла и соседние страны. Например, генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас признался, что даже ему мошенники звонили раз 10. А с начала 2025 года у литовцев путем телефонного мошенничества похитили не менее 16,5 млн евро.

«Звонят и говорят по-русски» — Телефонные мошенники похитили у литовцев уже 16,5 млн евро. Сколько раз звонили главе полиции?