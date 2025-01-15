"Ждут, когда сдохнет президент" - Лукашенко ответил на слухи о своем здоровье и предупредил, кого "не пронесет"

Опубликовано: 15.01.2025 16:17 , Обновлено: 15.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января прокомментировал слухи о своем здоровье, а также дал ответ тем, кто "сидит как мыши под веником", и тем, кто "ждёт, когда сдохнет президент".

Вопрос об исполнительской дисциплине чиновников был поднят по ходу доклада об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год, на который Лукашенко вызвал руководство правительства, некоторых министерств, своей Администрации, Совета безопасности и Комитета госконтроля, а также минских областного и городского исполкомов был поднят.

Он потребовал “тщательной проработки” всех решений правительства и ведомств “с точки зрения интересов страны” и “эффективности для экономики”.

“Если вы хотите работать - работайте. Если вы не хотите работать - скажите”, - потребовал президент от участников совещания. По его словам, сейчас в стране есть “среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать президенту”.

“И получается: одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент: “Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить”. Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: “Пронесет”. Ребята, не пронесет”, - процитировала Лукашенко его Администрация.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Лукашенко приказал Министерству здравоохранения принять “дополнительные меры” для профилактики роста заболеваемости вирусными инфекциями. В свою очередь Минздрав продлил кампанию по вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции в стране.

«Опять попадем в пандемию» — Лукашенко приказал Минздраву принять «допмеры» для профилактики инфекций