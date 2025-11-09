Литва и ЕС начали подготовку новых санкций против Беларуси. Что ответил Минск?

Опубликовано: 09.11.2025 09:58 , Обновлено: 09.11.2025

Европейский союз приступает к работе над следующим пакетом санкций в отношении Беларуси, сообщили в Вильнюсе. Это происходит на фоне закрытия литовско-белорусской границы для грузового транспорта и взаимных обвинений сторон.

В пятницу еврокомиссар по финансовым вопросам Мэйрид МакГиннесс, находившаяся с визитом в Вильнюсе, подтвердила, что Брюссель начинает разработку нового пакета ограничений. «Мы только что одобрили 19-й пакет санкций и приступаем к работе над следующим», — заявила она после встречи с министром финансов Литвы Кястутисом Вайтекунасом.

«Пока рано говорить о его содержании и о том, когда он будет вынесен на обсуждение и утверждение. Однако могу вас заверить, что мы уже над этим работаем», — добавила еврокомиссар.

Литовская сторона активно лоббирует ужесточение санкционного режима. Так, Вайтекунас призвал включить в 20-й пакет ограничений против России дополнительные меры в отношении энергетического и финансового секторов, а также распространить санкционный режим на Беларусь. По его словам, Минск, «поддерживающий Россию, должен столкнуться с экономическими последствиями», — подчеркнул министр.

Поводом для ужесточения позиции Вильнюса стали недавние инциденты с воздушными шарами, которые, по данным литовских властей, запускались с территории Беларуси и нарушали работу аэропортов. В ответ правительство Литвы временно закрыло до 30 ноября два последних пункта пропуска на границе с Беларусью.

Это решение вызвало недовольство литовских перевозчиков. Вице-президент ассоциации «Linava» Олег Тарасов указал на неравные условия конкуренции, поскольку грузы продолжают перевозиться по железной дороге без ограничений.

«Транспортная отрасль несет очень большие убытки, а железные дороги продолжают работать в прежнем режиме», — отметил он.

В настоящее время на белорусской стороне границы ожидают несколько сотен литовских грузовиков. В то же время власти Беларуси приняли документ, запрещающий движение по территории страны грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше. Таким образом, литовские фуры не могут покинуть Беларусь через другие КПП, например, на границе с Польшей или Латвией.

В ответ Вильнюс предложил приоткрыть один из пунктов пропуска и пропустить через него литовские грузовики. Однако МИД Беларуси отказал в этом, настаивая на полном возобновлении работы пунктов пропуска.

В Минске ответственность за сложившуюся ситуацию возлагают на Литву. В заявлении белорусского МИД говорится: «Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой». В ведомстве также выразили недоумение заявлениями литовских официальных лиц об «отказе» в возвращении транспорта, подчеркнув, что Беларусь «никому и ничего не запрещала».

«Складывается впечатление, что литовские власти, вместо того чтобы предпринимать конкретные шаги по разрешению ситуации, которую они же и создали, предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону», — заявили в МИД.

Пока дипломаты обсуждают новые ограничения, а перевозчики подсчитывают убытки, нормальное движение через границу остается заблокированным, углубляя экономическое разделение между ЕС и Беларусью.