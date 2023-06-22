Зеленский внезапно уволил посла Украины в Беларуси

💼 Официально

Опубликовано: 22.06.2023 21:11 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня подписал указ об увольнении посла в Беларуси Игоря Кизима. О причинах решения в документе не сказано.

Указ об этом появился на сайте президента Украины поздно вечером. Таким образом можно говорить о фактическом (но не де-юре, ведь теоретически может назначить нового) разрыве отношений между Киевом и Минском.

Напомним, что посол Украины уехал из Беларуси ещё в апреле. В МИД Украины 19 апреля внезапно сообщили, что отзывают своего посла из Минска в связи со встречей Александра Лукашенко с назначенным Россией главой администрации “ДНР” Пушилиным. Игорь Кизим покинул Минск и уехал в Киев для “консультаций”.

«МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным», — говорилось в заявлении украинского ведомства. В МИД Беларуси не комментировали такое решение. Белорусский посол покинул Украину ещё в начале вторжения России.

Ранее Телеграф сообщил, что, по словам Александра Лукашенко, украинские власти предлагали властям Беларуси подписать международное соглашение в виде Пакта о ненападении. Позднее он заявил, что во Львове встретились представители белорусского МИДа и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Зеленский предлагает: давай поговорим» — Лукашенко рассказал о встрече белорусского МИДа с Будановым во Львове