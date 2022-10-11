Зеленский призвал страны G7 разместить на границе с Беларусью наблюдателей. Что ответили?

Опубликовано: 11.10.2022 18:42 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед лидерами стран "Большой семёрки" (G7). Он заявил, что необходимо разместить международных наблюдателей на границе Украины и Беларуси для избежания провокаций.

Украина не планирует военных действий против Беларуси и заинтересована только в защите своешт территориальношо суверенитета, заявил Зеленский на саммите G7.

“Мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей. Формат может быть разработан нашими дипломатами. Я вас прошу на уровне G7 поддержать эту инициативу”, – продолжил президент Украины.

По его мнению, Россия может устроить провокацию на границе, чтобы вынудить Александра Лукашенко отдать приказ о нападении белорусской армии на Украину.

“Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. Я хочу обратить внимание на одну страну. Территория Беларуси уже используется для ударов по Украине. Сейчас мы видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть Беларусь в войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране”, - утверждает Владимир Зеленский.

Что решили лидеры G7

«Мы будем действовать солидарно и в тесной координации для устранения негативных последствий российской агрессии для глобальной экономической стабильности. Мы наложили и будем продолжать налагать дополнительные экономические санкции на Россию”, - говрится в итоговом заявлении стран “Большой семёрки” по итогам саммита.

“Мы осуждаем преднамеренные эскалационные шаги России. Глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов “Северного потока” в Балтийском море и решительно осуждаем любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры”, - говорится в документе.

“Мы повторяем наш призыв к белорусским властям прекратить способствовать российской агрессивной войне”, - заявили страны G7.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 11 октября рассказал о задачах совместной «региональной группировки войск» Беларуси и России, развертывание которой объявил днем ранее Александр Лукашенко.

Хренин назвал задачи общей группировки войск Беларуси и России — «Это сложный организм»