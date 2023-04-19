Зеленский приехал на границу с Беларусью. Что там делал?

Опубликовано: 19.04.2023 15:20 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский с «рабочей поездкой» приехал на границу с Беларусью. Об этом 19 апреля сообщили в его офисе.

Он приехал на участок, где сходятся границы Украины, Беларуси и Польши.

«Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств: Украины, Республики Польша и Республики Беларусь», — сказано в заявлении.

Известно, что Зеленский «ознакомился с обустройством государственного рубежа». Ему сообщили, что украинцы на границе с Беларусью «наращивают инженерные заграждения, фортификационные сооружения», а также «налаживают системы удаленного видеонаблюдения».

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Президент Украины также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе, а еще взглянул на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, он вручил военным награды.

Ранее Телеграф писал, что в МИД Украины 19 апреля сообщили, что отзывают своего посла из Минска в связи со встречей Александра Лукашенко с назначенным Россией главой администрации “ДНР” Пушилиным. Игорь Кизим должен покинуть Минск и уехать в Киев “консультаций”.

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