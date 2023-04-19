Украина внезапно отозвала посла из Беларуси

Опубликовано: 19.04.2023 07:35 , Обновлено: 04.07.2024

В МИД Украины 19 апреля сообщили, что отзывают своего посла из Минска в связи со встречей Александра Лукашенко с назначенным Россией главой администрации "ДНР" Пушилиным. Игорь Кизим покинет Минск и уедет в Киев "консультаций".

“МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным”, - говорится в заявлении МИД Украины.

[info_b]В МИД Беларуси пока не комментировали решение Киева.[/info_b]

Официальные власти в Киеве считают, что таким образом Минск проявил “вопиющий недружественный акт”. В Украине напомнили, что в отношении Дениса Пушилина возбуждено уголовное дело “за совершение тяжких преступлений” и что он находится под украинскими и международными санкциями.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко предложил помочь с восстановлением промышленных предприятий в Донецке и возрождением сельского хозяйства в пострадавшем в результате военных действий украинском регионе. Своё предложение он озвучил 18 апреля в Минске на встрече с Денисом Пушилиным, назначенным Москвой временно исполняющим обязанности главы “Донецкой Народной Республики”.

Лукашенко предложил восстановить предприятия в Донецке