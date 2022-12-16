Зеленский назвал Путину одно условие для начала переговоров

Опубликовано: 16.12.2022 09:34 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Economist рассказал, когда закончится война и при каком условии он может сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Украинский лидер твердо убежден, что закончить бои с Россией в Украине можно только после того, как РФ отведет свои к границам 1991 года (то есть, вернет Крым, подконтрольные ей части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей).

«Если Путин сейчас отступит к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии», — заявил Зеленский.

По его словам, разница будет лишь в том, «выгоним ли мы их или они уйдут сами».

Отметим, что ранее президент Украины предлагал Путину вывести войска к Рождеству 2022 года. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что «об этом не может быть и речи».

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Москва не обсуждает с Киевом новогоднее перемирие.