Зеленский инициировал приостановку договора с Беларусью о передаче осуждённых. Как объяснил?
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект о приостановлении действия части международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере в отношениях с Беларусью и Россией.
Как следует из карточки проекта, опубликованной на сайте Рады, он также [link href=“https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/55546” target=“_blank” rel=“noopener”] предложил [/link] приостановить действие двустороннего договора между Украиной и Беларусью «О передаче лиц, осуждённых к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания».
В пояснительной записке к документу указано, что из-за прекращения почтовой связи практическое выполнение этих международных договоров стало невозможным. В приложении авторы законопроекта перечислили 26 международных договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере, а также один двусторонний договор с Беларусью.
Власти Украины регулярно заявляют о выходе из соглашений, заключённых с Беларусью, РФ и в рамках СНГ.
Ранее власти Беларуси неоднократно реагировали на инициированные Украиной денонсации соглашений и вносили необходимые изменения в национальное законодательство.
Кроме того, Telegraf.news писал, что в Вооружённых силах Украины в настоящее время считают маловероятными начало военных действий с Беларусью.