Зеленский и Буданов заявили, что не ждут войны с Беларусью

Опубликовано: 14.07.2023 16:55 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июля, что согласно отчету главы военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, угрозы "вторжения со стороны Беларуси нет".

Такое заявление прозвучало после того, как министерство обороны Беларуси объявило, что в страну уже прибыли наемники ЧВК “Вагнер”.

Тем времнем, президент России Владимир Путин и вовсе заявил, что ЧВК “Вагнер” не существует.

«У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует!» — подчеркнул президент. По его словам, этот «непростой вопрос», связанный с реальной легализацией подобных групп военных наёмников, должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве.

А что на самом деле?

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