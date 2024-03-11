«Заставляйте, учите» — Лукашенко потребовал навести порядок в деревнях, а минчанам предложил оплачивать ремонт дворов

Опубликовано: 11.03.2024 16:30 , Обновлено: 11.03.2024

Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 11 марта, заявил, что от каждого белоруса нужно больше ответственности и инициативности. Особенно — в части благоустройства и наведения порядка.

Президент обязал чиновников разъяснить людям, насколько “сложные сейчас времена” и почему в наведении порядка важен вклад каждого человека.

“И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон, и душат прилично. Людям надо рассказывать и объяснять: то, что они должны делать, — они должны сделать. За них никто не сделает”, — заявил на совещании президент.

Помимо этого, он обратил внимание на пример столицы, чьи жители часто жалуются на плохое качество содержания дорог и придомовых территорий.

“Мы это понимаем, этого быть не должно. Но для того, чтобы сделать в Минске одномоментно все дворы, мы из какой-то деревни должны забрать деньги. Лишних денег не бывает”, — подчеркнул глава государства.

Он предложил “объединиться” и профинансировать белорусам “хотя бы 2% затрат”. Остальные 98%, по его словам, возьмёт на себя государство.

Лукашенко заявил, что задача властей состоит в том, чтобы организовать людей и создать им все необходимые условия для благоустройства дворов. Для этого нужно подключить местную администрацию.

“Заставьте работать — чтобы они не один раз где-то в мае месяце грейдером прошлись и выровняли дорогу, а делали это периодически, — обратился к районной вертикали президент.

Отдельное внимание Лукашенко посвятил обустройству вдоль дорог и заострил внимание на ситуации в Минской области, обращаясь к властям:

“Мужики, очень серьезно возьмитесь за наведение порядка. Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами, — заявил президент.

Он подчеркнул, что земельные, приусадебные и прочие территории не должны пустовать. “Деревня должна быть деревней, даже если там три человека живет”, — подытожил тему глава государства.

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко потребовал от армейских чиновников перестать “муштровать” белорусских солдат и даже предложил давать срочникам один выходной в неделю, например, в субботу.

Лукашенко предложил давать белорусским солдатам-срочникам выходной в субботу