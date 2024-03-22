Запуск ракет и выстрелы артиллерии. Минобороны Беларуси показало фото с лагерного сбора подразделений ВС

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Опубликовано: 22.03.2024 16:32 , Обновлено: 22.03.2024

Министерство обороны Беларуси показало фоторепортаж с лагерного сбора с артиллерийскими и ракетными подразделениями Северо-Западного оперативного командования на полигоне "Осиповичский".

Как рассказали в ведомстве, сбор организовали, чтобы артиллеристы и ракетчики повысили полевую выучку и слаженность, а также обучились профессиональным навыкам, которые необходимы в боевых условиях.

Фото: агентство "Ваяр"

«Однозначно в ходе мероприятий боевой подготовки мы учитываем опыт специальной военной операции на территории Украины и других современных вооруженных конфликтов. Это дает новые возможности в управлении подразделениями”, - прокомментировал начальник ракетных войск и артиллерии ВС — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС полковник Руслан Чехов.

Фото: агентство "Ваяр"

По его словам, в ходе сборов применяют новейшие гаджеты. “На новый уровень вышло и использование средств разведки, в первую очередь это беспилотники самолетного типа и квадрокоптеры”, - отметил Чехов.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Начальник ракетных войск и артиллерии ВС добавил, что 21 марта военные высокоточным боеприпасом «Краснополь» отработали поражение цели, которую указывал беспилотник «Орлан-30».

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Ранее Телеграф публиковал кадры с проверки боевой готовности соединений и воинских частей ВС Беларуси. На одном из видео военные показали, как проводят разведку местности с помощью полета квадрокоптера.

Танки и квадрокоптеры. Минобороны Беларуси показало кадры с проверки боевой готовности воинских частей