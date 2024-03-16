Танки и квадрокоптеры. Минобороны Беларуси показало кадры с проверки боевой готовности воинских частей
Министерство обороны в своем Telegram-канале показало, как белорусская армия проводит проверку боевой готовности соединений и воинских частей.
“Прибыли в район предназначения в готовности к выполнению задач. В дальнейшем, согласно боевому распоряжению, приступаем к выполнению задач на блокпостах, а также в районе засадных действий”, - рассказал в одном из роликов военнослужащий механизированной бригады.
На другом видео бойцы показали, как проводят разведку местности с помощью полета квадрокоптера.
В третьем ролике продемонстрировали тяжелую технику: танки и бронетранспортеры.
Ранее Телеграф публиковал сообщение Минобороны о призыве военнообязанных из запаса. Все для проверки боевой готовности воинских частей.
Минобороны Беларуси объявило о призыве военнообязанных из запаса. Зачем?