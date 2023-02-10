Польша может закрыть и другие погранпереходы с Беларусью — Моравецкий

Опубликовано: 10.02.2023 14:47 , Обновлено: 10.02.2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 февраля заявил, что не исключает закрытия других пунктов пропуска на границе с Беларусью.

«Мы не исключаем закрытия других переходов с Беларусью. Есть еще один очень большой переход «Тересполь» [с белорусской стороны — «Брест»], если я правильно помню», — сказал он во время пресс-конференции.

Причиной закрытия «Бобровников» он назвал «усиление трений с Беларусью». По его мнению, «Беларусь инструментализирована россиянами и Кремлем. Она играет кремлевскую музыку».

«Мы послали очень сильный сигнал по этому каналу Минску», — сказал Моравецкий.

Напомним, Польша с 14:00 10 февраля решила приостановить работу пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица») на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьски. Причиной он назвал «важные интересы государственной безопасности».

Из-за этого ГПК Беларуси обвинил Польшу в том, что это «может привести к коллапсу по обе стороны границы». А МИД назвал решение «антигуманным».