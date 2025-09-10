Закроет ли Литва границу с Беларусью? Вильнюс раскрыл планы на период «Запада-2025»

Опубликовано: 10.09.2025 08:24 , Обновлено: 10.09.2025

В Министерстве внутренних дел Литвы рассказали, планирует ли Вильнюс по примеру Варшавы полностью закрывать свою границу с Беларусью на время военных учений "Запад-2025", которые стартуют при участии российских военных 12 сентября.

В комментарии литовскому порталу LRT.lt в МВД страны заявили, что в настоящий момент закрытие границы не входит в планы литовских властей. Однако все силовые службы, включая Службу охраны государственной границы, на время совместных российско-белорусских учений перевели в режим повышенной готовности. При изменении обстоятельств, согласно заявлению МВД, литовские власти готовы “принять более жёсткие решения”.

“В случае необходимости государство задействует все предусмотренные меры — от активации Плана прикрытия до закрытия пунктов пропуска. Все действия будут направлены на защиту национальных интересов и обеспечение безопасности страны”, — процитировало издание заявление министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича.

Пока же литовские власти ограничились усилением контроля и наблюдения на границе, в том числе в пунктах пропуска, организацией дополнительных патрулей и привлечением к охране границы подразделений системы обороны и Союза стрелков.

Решение польских властей прокомментировал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что “каждая страна готовится по-своему” к предстоящему “периоду повышенной угрозы”, как он охарактеризовал военные учения в соседней Беларуси. По мнению Науседы, уже принятых литовскими пограничниками мер достаточно.

“Надеемся, что они сработают и принесут результат”, — заявил литовский президент.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Служба государственной безопасности Литвы объявила об усилении охраны границы с Беларусью и Россией на время военных учений “Запад-2025”. Охрану границы пообещали вывести на “ещё более высокий уровень” не только за счёт армейских сил, но и привлечения структур системы национальной обороны и Союза стрелков Литвы. На время учений литовские пограничники также анонсировали “дополнительные меры по обмену информацией и координации действий на международном уровне”, не уточнив, с какими именно странами они намерены “обмениваться информацией”.

Литва усилила границу с Беларусью отрядами стрелков и армией