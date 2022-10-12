Законопроект об амнистии поступил в парламент Беларуси

Опубликовано: 12.10.2022 11:29 , Обновлено: 12.10.2022

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 12 октября сообщил, что в парламент поступил обещанный властями Беларуси законопроект об амнистии.

По его словам, депутаты планируют рассмотреть документ на следующей неделе.

Кроме того, проект об амнистии должны обсудить «с участием представителей общественности, политических партий».

Напомним, что еще 6 сентября на совещании Лукашенко предложил «в преддверии Дня народного единства» 17 сентября обсудить «целесообразность амнистии».

Он предложил рассмотреть окончательный вариант документа об амнистии на специальной комиссии, где должна присутствовать «нормальная оппозиция» — люди, «которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества».

По информации Генпрокуратуры и МВД Беларуси, амнистировать планируют 8 — 8,5 тыс. человек. В том числе те, кто по слова генпрокурора Андрея Шведа, «совершили преступления, связанные с экстремизмом, которые посягнули на наше государство, которые подняли руку на правоохранителей».

«Но только те, кто раскаялся, осознал и считает возможным обратиться к президенту с просьбой о помиловании», — добавил он.

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