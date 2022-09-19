Законопроект о лишении граждаства белорусов поступил в парламент

Опубликовано: 19.09.2022 12:59 , Обновлено: 19.09.2022

Законопроект "О гражданстве", в котором будет предусмотрена процедура лишения гражданства некоторых белорусов, уже поступил в парласент. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко 19 сентября.

“В Палату представителей уже поступил законопроект о гражданстве, ожидается проект закона об амнистии. Это те вопросы, которые сейчас имеют особое звучание, затрагивают национальную безопасность нашего государства”, - зпчиал спикер нижней палаты белорусского парламента.

Кого будут лишать граднства в Беларуси

Ранее Александр Лукашенко 6 сентября собрал совещание, чтобы обсудить, среди прочего, изменения в закон о гражданстве. Про них подробнее рассказал глава МВД Иван Кубраков.

“Вопрос касается того, что многие депутаты да и граждане поднимали вопрос: сбежали, вредят, преступники фактически и продолжают преступную деятельность — предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта», — заявил тогда Лукашенко.

В свою очередь, глава МВД Кубраков рассказал, что законопроект предусматривает лишение гражданства тех белорусов, которые получили его по рождению.

“Предлагается, что такое решение будет приниматься главой государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет. Также МВД рассчитывает на профилактический эффект этой законодательной инициативы», — заявил Кубраков.

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Где в мире лишают гражданства?

Лишать гражданства могут почти в любой стране. В большинстве случаев речь идёт только о “приобретённом гражданстве”, т.е. полученном не по рождению. Даже тут главным требованием, например в Европе, является наличие у человека другого гражданства . Т.е. нельзя у человека отнять паспорт, если после этого он станет лицом без принадлежности к какой-либо стране - апатридом.

А вот добровольный отказ от гражданства действует практически во всех странах Европы.

Исключить из числа граждан могут и на основании, когда человек причиняет “серьезный ущерб интересам государства” (работа на иностранную разведку, терроризм, участие в незаконных вооруженных формированиях и др.). Такие законы приняли: Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Ирландия, Испания, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Румыния, Словения, Франция, Швейцария, Эстония. Снова-таки, там могут такое сделать в отношении лиц, получивших граднаство не по рождению, или ставших гражданами других стран.

Так, гражданства лишили уроженца Великобритании террориста Джека Летса, однако у него было на тот момент канадское гражданство. А вот сбежавшую в «Исламское государство» школьницу Шамилу Бегум лишил британского гражданства без наличия другого. Что стало поводом для ее обращения в британский суд, который обязал власти страны разрешить ей вернуться в Великобританию, если она захочет.

В ООН принята ещё в 1961 году “Конвенция о сокращении безгражданства” — это многосторонний договор Организации Объединенных Наций, согласно которому государства обязуются не лишать гражданства людей, которые в результате такой процедуры станут лицами без гражданства. Однако власти Беларуси этот документ не ратифицировали.