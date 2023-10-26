«Задержали уже 25 латышей» - МИД Латвии призвал граждан не ездить в Беларусь

Опубликовано: 26.10.2023 11:44 , Обновлено: 26.10.2023

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш призвал граждан своей страны воздержаться от поездок в Беларусь, поскольку в случае каких бы то ни было неприятностей на территории страны латвийские дипломаты, по его словам "не смогут помочь своим соотечественникам". Министр заявил, что таким образом уже были задержаны 25 граждан Латвии.

О задержании 25 латышей в Беларуси Кариньш заявил в эфире местного телеканала TV3. Когда именно произошли задержания и что стало их причиной, министр не рассказа, отметив лишь, что “в большинстве, если не всех этих случаях есть серьезные основания подозревать политические мотивы”.

“Мы, как страна, не сможем помочь, если вы поедете в Беларусь. У нас на данный момент нет никаких дипломатических отношений, у нас нет никакого влияния, поэтому мы помочь не сможем”, - заявил министр.

Кариньш также обвинил Беларусь в ведении “гибридной войны против Латвии”, которая, по его словам, проявляется в “оказании давления путем нелегальной иммиграции через латвийско-белорусскую границу”.

Напомним, вопрос “гибридных атак на границе Латвии и Беларуси” не раз поднимался латвийскими властями в последнее время. Так, в конце сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с министром обороны Германии сообщил, что даже готов “полностью закрыть границу с Беларусью”.

Президент Латвии назвал условие для закрытия границы с Беларусью полностью

“Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов”, — процитировало Delfi Ринкевичса.

В свою очередь белорусская сторона проблему нелегалов на границе хоть и признает, но при этом обвиняет власти сопредельных государств в жестокости и насилии по отношению к людям, которых называет “беженцами”. Так, согласно отчёту Госпогранкомитета Беларуси, опубликованному 26 октября, с августа 2021 года на белорусской границе погибли в общей сложности 38 иностранцев, которых ведомство называет “жертвами европейского насилия” и “бесчеловечной политики сопредельных стран ЕС”: на границе с Латвией белорусские пограничные наряды обнаружили тела 10 человек, с Литвой – 9, с Польшей – 19.