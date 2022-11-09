Яндекс Go пообещал "меры поддержки" за неудобства из-за сбоя. Но не всем
Сервис такси Яндекс Go извинился за глобальный сбой, который произошел 9 ноября и в результате которого многие в Беларуси не могли вызвать такси в его приложении.
“Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go – сейчас снова можно воспользоваться сервисом. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя и приносим свои извинения за неудобства”, - говорится в сообщении Яндекс Go.
Там пообещали приложить “все усилия, чтобы такое не повторялось”. “Партнерам будут оказаны меры поддержки из-за возникшей недоступности сервисов”, - заверили в службе такси.
Ранее Телеграф сообщил, что пресс-служба «Яндекс Go» коротким сообщением в соцсети признало технические проблемы и заявило, что все дело в сервере. “Не молчим. Проблемы на сервере. Уже чиним”, - так описали ситуацию в службе такси Яндекса.
В «Яндекс Go» обьяснили почему легло их приложение — «Не молчим»