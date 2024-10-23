«Я вам не скажу» — Журналист ВВС задал Лукашенко вопрос. Что услышал в ответ?

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Опубликовано: 23.10.2024 22:10 , Обновлено: 23.10.2024

Британский журналист Стивен Розенберг спросил вовремя интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко, кого он имел ввиду, когда на днях говорил, что ведёт переговоры с Западом.

Однако в ответ он услышал: “Я вам не скажу, с кем!”. Александр Лукашенко заявил, что не может назвать имена и фамилии, так как пообещал не раскрывать до поры до времени подробности.

В то же время, президент Беларуси заявил британскому журналисту, что переговоры “четыре шли часа” и касались в том числе ситуации на Ближнем востоке, в Украине и так далее.

Вот как это было:

Напомним, что 18 декабря Александр Лукашенко утверждал, что провел «тяжелые, но интересные переговоры», где «богатейшие страны были представлены». Он и тогда не сказал, кого имел ввиду, но заверил, что эти страны «завидуют» Беларуси.

“Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств… Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать”, - сказал он тогда не называя имён.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Александр Лукашенко заявил о готовности рассмотреть прошения о помиловании от осуждённых за “преступления протестной направленности”. В частности, во время интервью британскому телеканалу BBC президент рассказал, что готов рассмотреть прошение Марии Колесниковой, но при условии, что она “осознала вину” и сама “обратится с просьбой” об этом.

Лукашенко рассказал, при каком условии может рассмотреть помилование Колесниковой