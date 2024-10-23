Лукашенко рассказал, при каком условии может рассмотреть помилование Колесниковой

Опубликовано: 23.10.2024 19:58 , Обновлено: 23.10.2024

Александр Лукашенко заявил о готовности рассмотреть прошения о помиловании от осуждённых за "преступления протестной направленности". В частности, во время интервью британскому телеканалу BBC президент рассказал, что готов рассмотреть прошение Марии Колесниковой, но при условии, что она "осознала вину" и сама "обратится с просьбой" об этом.

“У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (как и во многих других странах) с просьбой о помиловании — ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение Колесниковой, я обязательно рассмотрю”, — пообещал Лукашенко.

При этом он заявил, что ему не нравится, что британский журналист выделил именно её, заявив, что в Беларуси “миллионы в тюрьме”.

“Потому что у неё нет допуска к своей семье уже”, — ответил британский обозреватель Стивен Розенберг.

На что Александр Лукашенко ответил обвинением, что журналист не знает о чем говорит: “Какой семье? А где её семья, вы хоть знаете? Вы даже не знаете, что за семья”.

По словам Лукашенко, если кто-то из родных или близких захочет её посетить, он “рассмотрит” эту просьбу. И что ее отцу позволили уже встретиться с ней.

“Вы печётесь за неё больше, чем родные и близкие. Поэтому если даже вы обратитесь, мы ваше заявление рассмотрим. Я говорю: рассмотрим. “Да”, “нет” — это будет видно потом”, — предложил Лукашенко британскому журналисту попытаться встретиться с Марией Колесниковой.

При этом президент заявил, что “категорически против” выделения конкретных личностей в вопросе освобождения белорусов, осуждённых за протесты: “Если там сидит миллион, так там все люди одинаковые”.

При этом он пообещал помиловать тех, у кого здоровье не позволяет находиться в тюрьме. Но снова при условии, что те обратятся за помилованием и признают вину.

“Если человек исправился, не нарушает закон в колонии исправительной, если какие-то показания по здоровью, мы обязательно этих людей, скорее всего, помилуем. Есть комиссия, она рассмотрит и примет решение”, — подытожил Лукашенко.

[info_b]Напомним, в сентябре 2021 года суд в Минске приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы. Её обвинили в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путём. Судя по словам Александра Лукашенко в интервью BBC, она так и не признала свою вину и не подавала прошения о помиловании.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, которых, по информации пресс-службы главы государства, осудили за “преступления экстремистской направленности”.

Лукашенко помиловал еще 37 белорусов, осужденных за «преступления экстремистской направленности»