"Я обнимался с ядерной боеголовкой" — Лукашенко рассказал, почему вывел ядерное оружие из Беларуси в 90-х

🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2024 15:30 , Обновлено: 25.04.2024

Александр Лукашенко во время выступления на VII Всебелорусском народном собрании в четверг, 25 апреля, назвал причину, по которой в 90-х годах из нашей Республики вывели ядерное оружие.

Он отметил, что после распада СССР на территории Беларуси находилось “самое современное на то время стратегическое ядерное оружие”. Президент добавил, что оно и сейчас остаётся на вооружении у России.

«Были размещены [ядерные боеприпасы], и я их видел. Как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения», — поделился Лукашенко.

“Мне пришлось подписывать этот документ. Но если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Нам не надо было бы никакого другого современного оружия. Но это было решено до меня по требованию американцев”, — отметил президент.

[info_b]К слову, последние ядерные боеголовки были выведены с территории Беларуси в 1996 году, при правлении Александра Лукашенко. Из 1120 боезарядов 584 ракеты подлежали ликвидации. Остальное забрали Стратегические ядерные силы России.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в четверг, 25 апреля, на VII Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил: США готовят “белорусскую освободительную армию”. Он перечислил ряд добровольческих формирований, которые, по его словам, “должны составить её основу”. В Беларуси они уже внесены в список экстремистских формирований. Президент подчеркнул, что “разговор с ними не будет длинным”.

США готовят белорусскую освободительную армию — Лукашенко