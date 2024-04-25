США готовят белорусскую освободительную армию — Лукашенко

Опубликовано: 25.04.2024 14:46 , Обновлено: 25.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 апреля, на VII Всебелорусском народном собрании заявил, что США готовят "белорусскую освободительную армию". Он перечислил ряд добровольческих формирований, которые, по его словам, "должны составить её основу". В Беларуси они уже внесены в список экстремистских формирований. Президент подчеркнул, что "разговор с ними не будет длинным".

По словам Лукашенко, “ради смены власти в Беларуси” противники действующей власти, уехавшие за рубеж, “готовы на всё” и “сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий”. При этом акцент, по его словам, в этом сценарии делается на “организации национально-освободительного движения на территории Беларуси”.

Лукашенко также заявил о вербовке, обучении и подготовке “радикально настроенных белорусских граждан” в Польше, странах Балтии и других государствах Евросоюза.

“Точки дислокации знаем до миллиметра. И количество”, - процитировало Лукашенко информагентство “БелТА”.

При этом участников военизированных формирований, признанных в Беларуси экстремистскими, президент назвал “наёмниками”, “предателями” и “бандитами”, подчеркнув, что с ними “разговор не будет длинным”. Тем же, кто уехал некогда из Беларуси, а сейчас “собирается нападать на Беларусь”, посоветовал “не ставить под удар” своих близких.

“Не забывайте, что у вас какая-то собственность есть здесь - советую уже забыть про эту собственность. Но не ставьте под удар своих родственников”, - процитировало Лукашенко БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко после своего избрания председателем VII Всебелорусского народного собрания рассказал, при каком условии он уйдет “на покой”. Слова главы государства привела его пресс-служба.

«Когда рядом будет человек, который пойдет на баррикады» — Лукашенко назвал условие ухода «на покой»