Взяли кредиты. Минфин Беларуси пообещал повысить траты на силовиков в 2024 году на 22%

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Опубликовано: 23.10.2023 19:18 , Обновлено: 23.10.2023

Министр финансов Юрий Селиверстов рассказал, что в 2024 году в бюджете траты на национальную оборону и правоохранительные ведомства вырастут на 22%. Чиновник пояснил такой скачок "необходимостью технического переоснащения".

“Существенно прирастают в будущем году расходы на национальную оборону и правоохранительную деятельность. На эти цели планируется направить из республиканского бюджета порядка 8,3 миллиарда рублей – с ростом почти на 22% к уровню текущего года”, - рассказал министр.

В проекте бюджета на 2024 год на национальную оборону забронированы 3,57 млрд рублей (+770 млн руб по сравнению с 2023 годом). А на правоохранительные структуры и суды планируют потратить 4,67 млрд рублей ( +600 млн руб примерно). Ещё в бюджете зарезервированы расходы на подготовку мобилизации в размере 127,5 млн руб и на другие вопросы, связанные с нацобороной - 42 млн руб.

Однако и в 2023 году, по словам Юрия Селиверстова, проводили укрепление национальной обороны. “В текущем году указанные расходы были частично профинансированы за счет заемных средств”, – признался глава Минфина.

Ранее Телеграф сообщил, что и это ещё не всё. Совет министров предложил внести поправки в закон “Об обороне”, чётко прописав порядок привлечения белорусов к “выполнению работ оборонного характера в мирное время” . Исходя из текста законопроекта, если он будет одобрен парламентом, белорусов смогут привлекать на добровольной основе, за вознаграждение и к строго определенным видам работ.

Совмин предложил привлекать белорусов к оборонным работам в мирное время