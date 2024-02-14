Выпускной за 10 тыс. долларов? Белорусы пожаловались на подорожавшие услуги организаторов праздников

Опубликовано: 14.02.2024 13:01 , Обновлено: 14.02.2024

Родители белорусских старшеклассников пожаловались на то, что стоимость организации выпускных вечеров сильно подросла после того, как в Беларуси появился специальный реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий, ведением которого занимается Министерство культуры. В ведомстве объяснили, как по новым правилам организовать школьный праздник, чтобы не нарушить закон.

О существенном повышении цен на услуги организаторов праздничных мероприятий порталу Tochka.by на условиях анонимности рассказали родители выпускников этого года. По их словам, весь праздник (аренда зала, еда, подарки, автобус для детей и развлекательная программа) обойдётся им примерно в 10 тыс. долларов (более 31,8 тыс. рублей) или 220 долларов (чуть больше 700 рублей) на одного ученика.

Как пояснили родители, ведущий, который в прошлом году за вечер брал 500–600 долларов, в этом году запросил уже 1000 долларов, причем в эту сумму не входят услуги диджея и фотографа, которые придётся оплачивать отдельно, а также стоимость гастрольного удостоверения.

Именно это гастрольные удостоверения, которые обязали получать организаторов праздничных мероприятий, и появление официального реестра таких организаторов, по мнению родителей, и стали причиной повышения цен на их услуги. Дело в том, что далеко не все смогли в этот реестр попасть. На официальном сайте Минкульта в перечне организаторов культурно-зрелищных мероприятий значатся всего 46 юридических лиц.

Впрочем, как оказалось, можно найти на рынке и более выгодные по цене предложения: один из ведущих, с которым поговорили журналисты портала, запросил за проведение выпускного 1,3 тыс. долларов, но уже с учётом работы диджея, звукового и светового оборудования, а также развлекательной шоу-программы.

Что сказали в Минкульте?

Тем временем в самом Министерстве культуры пояснили, что обязательным гастрольным удостоверением обязан заниматься организатор выпускного, а им может выступать и само учебное заведение, а также “любая государственная организация или учреждение, которые освобождаются от включения в реестр”. В этом случае родители могут сэкономить на получении “гастрольки”.

А вот физические лица, по словам заместителя начальника управления государственных специальных культурных мероприятий Минкультуры Василия Голована, выступать организаторами культурно-зрелищных мероприятий не могут. За это даже предусмотрена административная ответственность по статье 13.26 “Нарушение порядка организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий” КоАП Беларуси - штраф до 10 базовых величин (400 рублей сегодня) для физического лица или индивидуального предпринимателя и 50 базовых (2 тыс. рублей сегодня) - для юридического лица.

Напомним, в декабре в Мингорисполкоме рассказали об изменениях, которые решили ввести для столичных выпускников школ в 2024 году: сроки выпускных вечеров решили сместить.

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