Выборы президента Беларуси состоялись - ЦИК

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Опубликовано: 26.01.2025 13:52 , Обновлено: 26.01.2025

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на 12:00 26 января явка на участки для голосования по всей Беларуси составила 56,64%. Таким образом, был пройден минимальный порог явки, по закону необходимый для того, чтобы признать выборы президента Беларуси состоявшимися.

[info_b]По действующему законодательству, выборы президента в Беларуси считаются состоявшимися, если в них проголосовало более половины из тех, кто включён Центризбиркомом в списки. Победитель в первом туре голосования будет определён в том случае, если за одного из кандидатов проголосует более половины тех, кто принял участие в голосовании.[/info_b]

Согласно информации, озвученной в ЦИК, самая высокая явка к полудню зафиксирована в Гомельской области, где уже успели проголосовать 62,84% зарегистрированных избирателей.

Показатели явки в других регионах следующие:

Брестская область — 61,34%,

Могилевская область – 58,71 %,

Гродненская область — 54,96 %,

Витебская область — 54,40 %,

Минская область —54,27%.

Самая низкая явка избирателей пока в столице, однако и там минимальный порог явки уже преодолён - на участках уже “отметились” 51,29% зарегистрированных избирателей.

[info_b]По данным ЦИК, общее число избирателей, включенных в списки для голосования, по всей стране составляет 6 903 336 человека. Отдать свой голос на участке или дома (если на то есть уважительная причина) белорусы могут сегодня до 20:00.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, можно ли белорусам сфотографироваться на избирательном участке с бюллетенем и не “заработать” за это штраф. Ведь по закону фотографировать бюллетень белорусам запрещается под страхом административного преследования. Тем не менее, вариант запечатлеть момент своего участия в главном политическом событии страны и остаться законопослушным гражданином есть — наблюдатели объяснили нюансы.

Можно ли белорусам сделать фото «на память» на участке для голосования и не получить штраф? Наблюдатели объяснили нюансы