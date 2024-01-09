"Всё несколько обострено" - Кочанова рассказала, что не надо делать чиновникам в 2024 году

Опубликовано: 09.01.2024 13:11 , Обновлено: 09.01.2024

Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Кочанова 9 января провела совещание со столичным руководством. В ходе встречи, на котором присутствовали, в числе прочих, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и министр внутренних дел Иван Кубраков, она обозначила вопросы, которые следует взять на особый контроль, и рассказала, чего чиновникам в этом году, объявленном в Беларуси Годом качества, "делать не надо".

По словам Кочановой, 2024 год, а также следующий, 2025 год - “особенные” для Беларуси из-за грядущих выборов, поэтому “всё, что делается в нашей стране, все мероприятия, которые проводятся, должны быть эффективны и результативны”, передало госагентство БелТА.

“Просто так, для галочки ничего делать не надо - это неправильные подходы”, - заявила представительница Лукашенко.

По её словам, в период проведения электоральных кампаний “всё несколько обострено” и люди чаще обращаются к чиновникам, поэтому те должны думать, “как сделать лучше, усовершенствовать, как сделать жизнь людей комфортнее”, чего, по словам Кочановой, “многие в мире лишены вовсе”.

“Те, кто сегодня нацелен работать против власти на внешнем контуре, пытаются дискредитировать власть. Но это у них не получится - не должно получиться”, - заявила спикер Совета Республики и напомнила своим коллегам о “личной ответственности за результаты труда”.

По словам Кочановой, “спрос будет со всех”, поскольку в Год качества внимание будет уделяться не только выпуску качественной продукции и оказанию качественных услуг, но и “качественному подбору и расстановке кадров” и их качественной работе.

“Президент сказал дать оценку каждому руководителю по итогам года: что выполнено, что не выполнено, почему не выполнено. И принимать решение”, - напомнила о поручении, которое ей дал Лукашенко.

Напомним, на “обстоятельный разговор” по подготовке к выборам в парламент, которые намечены на следующий год, Александр Лукашенко вызывал Кочанову ещё в ноябре 2023 года. Тогда он попросил ее “не уходить” от этой темы и контролировать ход избирательной кампании.

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