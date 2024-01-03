Все белорусские церкви обязали перерегистрироваться в течение года. Что произошло?

Опубликовано: 03.01.2024 19:45 , Обновлено: 03.01.2024

Александр Лукашенко 3 января подписал закон, ранее принятый парламентом, который содержит изменения в законодательстве, которые касаются религиозных организаций в Беларуси. Согласно ему, все белорусские религиозные объединения обязаны пройти перерегистрацию.

Ко всем церквям в Беларуси, согласно новому законодательству, будут предъявлены новые требования, [link href=“https://president.gov.by/ru/events/v-belarusi-skorrektirovany-zakony-o-deyatelnosti-religioznyh-organizaciy” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщила [/link] пресс-служба президента.

Так, для создания регистрации республиканского религиозного объединения теперь требуется наличие в его составе религиозных общин, действующих во всех областях и в Минске. При этом минимум одна из общин республиканского или местного религиозного объединения должна действовать в Беларуси не менее 30 лет (ранее было 20).

Для перерегистрации религиозным объединениям выделили год с момента вступления закона в силу.

Также законом предусмотрено, что монастыри получила право организовать свои детские дома под контролем Минобразования Беларуси.

Запрет на политику и пропаганду войны

Ранее депутатка белорусского парламента Людмила Здорикова [link href=“https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2023/october/75622/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщила [/link], что в законе, кроме корректировки имеющихся понятий и определений, вводятся такие новые понятия, как воскресная религиозная школа, духовное учебное заведение, религиозное просвещение, религиозный персонал, культовое здание и сооружение и ряд других. “На законодательном уровне впервые закрепляется такое понятие, как миссионерская деятельность, уточняются цели и задачи паломнической деятельности религиозных организаций”, - рассказала член нижней палаты парламента.

Также новый закон ввел политические запреты для религиозных объединений в Беларуси.

“Проектом закона предлагается внести запретительные нормы в части использования в местах, предназначенных для богослужений, любой символики, кроме религиозной, а также литературы и изображений, которые пропагандируют войну, призывают к расовой вражде, вражде на религиозной или национальной почве. Также проектом закона предлагается ввести запрет на участие религиозных организаций в политической деятельности и в деятельности политических партий”, - рассказала депутатка на стадии рассмотрения закона в парламенте.

Ранее Телеграф сообщил, что Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, призвал россиян, мобилизованных на боевые действия в Украине, не бояться там умереть.

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