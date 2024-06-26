ВС Беларуси по тревоге подняли в небо истребитель. Что случилось?

📷 Фото

Опубликовано: 26.06.2024 10:16 , Обновлено: 26.06.2024

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в одной из авиационных воинских частей по тревоге подняли в небо дежурный истребитель Су-30СМ.

Как рассказали в ведомстве, экипаж самолета взлетел своевременно, занял зону дежурства в небе и выполнил поставленную задачу дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Telegram-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Истребитель подняли в небо в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил (ВС).

Фото: Telegram-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Ранее Telegraf.news сообщал, что в небе над Заславским водохранилищем 24 июня пролетели 8 вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, а также 11 вертолетов и 19 самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Беларуси. В белорусском Министерстве обороне объяснили, что произошло.

Под Минском заметили в небе 8 российских боевых вертолетов. В Минобороны Беларуси ответили, что происходит