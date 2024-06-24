Под Минском заметили в небе 8 российских боевых вертолетов. В Минобороны Беларуси ответили, что происходит

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Опубликовано: 24.06.2024 13:39 , Обновлено: 24.06.2024

В небе над Заславским водохранилищем пролетели 8 вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, а также 11 вертолетов и 19 самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Беларуси. В белорусском Министерстве обороне пояснили, что происходит.

В понедельник, 24 июня, организовали первую тренировку воздушного парада, который запланирован на 3 июля. Как рассказал командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны (ПВО) Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович, до этого подготовку проводили на аэродромах авиационных баз Беларуси и на аэродромах ВКС России.

“Сегодня впервые воздушный парад пройдет по параллельному маршруту практически в полном составе”, - процитировали Лукьяновича в Telegram-канале Министерства обороны.

Фото: агентство "Ваяр"

По словам генерал-майора, парад откроют три вертолета МТВ-5. За ними пролетят две группы в боевом порядке «Пеленг» (вертолеты Ми-8МТВ-5 и Ми-35).

Фото: агентство "Ваяр"

Лукьянович рассказал, что в августе 2023 года белорусская армия получила первую партию Ми-35. “Великолепные вертолеты с отличными характеристиками, с новым оборудованием, спутниковыми системами, которые решают много задач, необходимых на поле боя”, - отметил командующий ВВС и войсками ПВО.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

После белорусских вертолетов полетят российские - две группы с Ми-28 и Ка-52. За ними проследует самолет Ан-26. “После этого зрители смогут наблюдать прохождение боевого порядка самолетов Як-130”, - сообщил генерал-майор.

Фото: агентство БелТА

Кроме того, 3 июля пролетят самолеты Су-25, Су-30СМ белорусских ВВС. Завершит парад самолет Ил-76 в сопровождении Ил-39.

Фото: агентство "Ваяр"