"Вранья будет предостаточно" – Лукашенко приказал готовить белорусов к "информационно-психологическим операциям"

Опубликовано: 08.04.2024 14:29 , Обновлено: 08.04.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 8 апреля, поручил новому заместителю главы своей Администрации Владимиру Перцову организовать "идеологическую работу - пропаганду и контрпропаганду" - в "самый сложный" период для страны. В числе прочего он приказал готовить белорусов к "информационно-психологическим операциям" в СМИ.

По словам Лукашенко, подобные “информационно-психологические операции” против Беларуси в настоящее время организуют оппоненты белорусских властей за рубежом.

“Все сошлось сейчас на средствах массовой информации. Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Президент заявил, что он “информирует общество и наших людей об основных моментах”, “насколько это возможно”, но подчеркнул, что не хотел бы “напрягать ситуацию, чтобы люди переживали, волновались”. Одновременно с этим он призвал собирать все факты “информационно-психологических операций” против Беларуси, информировать о них белорусов и заранее готовить их к тому, “что может быть, особенно в эру искусственного интеллекта”.

“Вранья ещё будет предостаточно”, - предупредил Лукашенко.

При этом собственную “информационную борьбу с оппонентами” он поручил Перцову, до сих пор занимавшему пост главы Министерства информации, “исключительно на основе правдивых фактов”.

“Если нужны информационно-психологические операции, это мы можем сделать запросто. Но основа всего - правда. Любые психологические операции - они ничего не стоят, если в основе не лежит правда. Нам не надо ничего придумывать”, - заявил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news сообщил, что, озвучивая своё решение о назначении Перцова заместителем главы Администрации президента, Лукашенко заявил, что “идеологическая работа сегодня выходит на первый план” и дал Перцову поручение в своей сфере “сконцентрироваться и выстроить пирамиду”.

«Привести в порядок СМИ» — Лукашенко назначил министра информации заместителем главы своей администрации