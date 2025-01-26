Впервые проголосовавшие белорусы показали, какие подарки получили на избирательных участках

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Опубликовано: 26.01.2025 11:27 , Обновлено: 26.01.2025

Молодые белорусы, впервые участвовавшие в электоральной кампании, поделились с редакцией Telegraf.news фото подарков, которые получили на избирательных участках, после того, как отдали свой голос на выборах президента. Оказалось, что в разных городах страны подарки несколько отличались, а кое-где подарки получили даже те, кто пришёл на участок для голосования к самому открытию и проголосовал в числе первых 26 января.

Так, читатели Telegraf.news прислали в редакцию фото подарков, которые вручают впервые голосующим в Марьиной Горке. Это анонсированное ЦИКом подарочное издание “Символы суверенной Беларуси”, а также чёрная футболка с символичной надписью “Мой голос первый” производства белорусской компании “Свитанак”.

Фото читателя Telegraf.news

[info_b]По данным ЦИК, в этом году в выборах президента Беларуси смогут принять участие более 88 тыс. граждан, которые голосуют впервые. Однако лишь часть из них сможет получить подарок от государства, а именно те граждане, которым исполнилось 18 лет в период с 26 февраля 2024 года по 26 января 2025 года включительно.[/info_b]

Судя по отчётам районных и городских администраций в соцсетях и мессенджерах, это стандартный подарок для впервые голосующих по всей стране. Такими же хвастались в соцсетях сотрудники минского ОАО “Лента”, Минского тракторного завода, избиратели в Бобруйском и Минском районе, во всех областных центрах страны.

































Впрочем, помимо этого стандартного набора для молодых людей, подготовленного по инициативе ЦИКа и Белорусского республиканского союза молодёжи (БРСМ), на некоторых участках были и дополнительные “бонусы” для впервые проголосовавших белорусов. Так, где-то молодым избирателям предлагали угоститься чипсами, где-то дарили абонемент в бассейн, где-то - подписку на районное издание, где-то - билеты в музей.

А в отдельных городах подарки вручили и тем, кто проголосовал первым в основной день президентских выборов, 26 января. Так, в Логойске, как рассказало издание “Минская правда”, первому избирателю вручили коробку конфет белорусского производства, а в Слуцке - канцелярию от Белгосстраха и сертификат на месячную подписку на районную газету.

Фото: "Минская правда"











Кстати, свой голос на выборах уже отдал и действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. На участок №1 в Минске он пришёл со своим питомцем - шпицем Умкой.

Фото: тг-канал "Пул Первого"







Ранее Telegraf.news рассказал, что в сувенирной книге, которую в этом году презентуют впервые проголосовавшим белорусам, представлена информация как об официальных символах современной Беларуси — флаге, гербе, гимне и Конституции, так и о неофициальных символах, таких как традиционный белорусский орнамент, василек, зубр и Слуцкие пояса.

ЦИК пообещал подарить книгу этим белорусам за их голос на выборах. И это не Конституция