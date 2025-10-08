Вольфович рассказал, что делают с залетевшими в Беларусь боевыми БПЛА из России и Украины. Сбивают не всегда?

Опубликовано: 08.10.2025 17:55 , Обновлено: 08.10.2025

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что и Россия, и Украина активно используют у границ с Беларусью боевые БПЛА. Он заверил, что созданная в стране специальная группировка РЭБ отслеживает все полеты.

“Мы это все видим, принимаем адекватные меры, воздействуем средствами радиоэлектронного подавления на пролет беспилотников. Если видим, что они угрожают каким-то критически важным объектам, городам, населению, поднимается боевая авиация и применяется боевое оружие уничтожения и подавления беспилотников”, - расскзал Александр Вольфович.

По его словам, применение дронов в войне России и Украины вышло на первый план и обе стороны их активно запускают каждый день.

“Мы фиксируем, что каждые сутки Россия и Украина применяют на своей территории большое количество беспилотных летательных средств”, - пояснил госсекретарь Совбеза.

Он уточнил, что из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотники меняют свою траекторию.

“Часть этих беспилотников залетает на восточные границы нашего государства. Это не значит, что мы этого не видим. Все, что залетает и находится в воздухе на территории нашей страны, наши средства радиоэлектронного контроля, радиотехнические средства разведки - мы все это фиксируем и все мы видим”, - утверждает Александр Вольфович.

Ранее польские военные подтвердили, что белорусская сторона предупредила их о беспилотниках, готовящихся войти в воздушное пространство Польши, и назвали такое инициативное сотрудничество белорусских коллег “неожиданным”.

“Для меня было странным, что Беларусь, которая сильно обостряет ситуацию на сухопутной границе, решила пойти на такое сотрудничество”, - признался при этом польский генерал.

Польские военные признались в «удивлении» от «неожиданной» помощи Беларуси в борьбе с дронами