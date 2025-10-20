Вольфович призвал «одуматься» руководство Германии, Польши и стран Балтии – «Мы же видим»

Опубликовано: 20.10.2025 08:45 , Обновлено: 20.10.2025

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал лидеров европейских стран "одуматься", посмотреть, "куда катится Европа", и перестать "угрожать самим себе".

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, Вольфович упрекнул европейские страны в активной милитаризации “в ущерб социально-экономическим проектам”. Наращивание численности вооруженных сил странах ЕС и увеличение их оборонных бюджетов глава Совбеза назвал “страшной ситуацией” и призвал руководство европейских стран, в частности, Германии, Польши и стран Балтии,“одуматься” и “остановиться”.

“Ведь посмотрите, куда катится Европа. Ведь не Беларусь угрожает Европе, и не Российская Федерация угрожает Европе. Они сами себе угрожают”, - заявил Вольфович.

Он пожаловался на то, что вдоль западных границ Беларуси “практически каждые сутки” летают по 15 самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов западных стран.

“Да, они говорят, что им угрожает Беларусь, угрожает Российская Федерация. Но мы же видим, как средства разведки западных стран практически безостановочно летают вдоль наших границ”, - пожаловался Вольфович и рекомендовал своим европейским коллегам “остановиться” и в своей работе исходить из того, “как сделать лучше для своего населения”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом этого года Президент Беларуси Александр Лукашенко также обвинил страны Запада в наращивании своей боевой мощи, а соседей - Польшу и страны Балтии - в превращении в “военный полигон” и вступление во враждебные официальному Минску союзы.

Лукашенко предрек Польше и Балтии превращение в «очередной после Украины военный полигон» и исчезновение