Министр обороны Латвии лишился поста из-за украинских дронов

Опубликовано: 11.05.2026 08:30 , Обновлено: 11.05.2026

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс лишился поста из-за украинских дронов. Поводом для увольнения стал инцидент, произошедший на прошлой неделе, когда несколько беспилотников залетело на территорию Латвии со стороны России и при падении одного из них были повреждены пустые резервуары на территории одного из нефтехранилищ.

По предположению латвийского Минобороны, беспилотники были украинскими. Не исключено, что они сбились с курса из-за работы комплексов радиоэлектронной борьбы. Сбивать дроны латвийские военные не решились, что и стало причиной для острой критики, особенно, со стороны местной оппозиции.

Как следствие, премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье заявила о том, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс утратил её доверие и доверие общества, поскольку “не смог выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной”.

“Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В дальнейшем сферу обороны должен возглавлять профессионал. Сегодня я проинформировала об этом решении министра и партнеров по коалиции”, — написала латвийский премьер на своей страничке в соцсети Х.

Сам Спрудс уже заявил, что готов взять на себя ответственность за то, что не отдал приказ сбивать дроны.