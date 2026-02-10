Вольфович назвал цель масштабной проверки белорусской армии

Опубликовано: 10.02.2026 11:51 , Обновлено: 10.02.2026

Во вторник, 10 февраля, в Минобороны Беларуси сообщили, что сразу несколько белорусских воинских частей привели в готовность в рамках масштабной проверки Вооруженных Сил, которую глава государства инициировал ещё 16 января. Цель этой масштабной проверки белорусской армии озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По словам Вольфовича, новый этап проверки так же стал “внезапным” и будет отличаться масштабностью, комплексностью и “широтой выполнения поставленных задач”.

“Если раньше мы проверяли последовательно одну воинскую часть за другой, то в настоящий момент распоряжения Президента вручены ряду воинских частей Западного и Северо-Западного оперативных командований, нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций», — пояснил генсек Совбеза.

На данном этапе проверки, по словам Вольфовича, воинские части, входящие в состав сил немедленного реагирования, будут переводиться в боевую готовность “в штатах мирного времени”, отрабатываться загрузка вооружения и материальных запасов армейцев и выполняться марши в назначенные районы, в том числе, к рубежам госграницы.

По плану проверки, описанному в Минобороны, военнослужащим придётся отработать, как противодействовать диверсионно-разведывательным группам условного противника, а также выстроить систему инженерных заграждений на границе и провести тренировочный оборонительный бой. После этих “тактических эпизодов” воинским частям также предстоят контрольные занятия по огневой и физической подготовке уже на “домашних” полигонах.

По итогу командованию предстоит провести анализ всех мероприятий, но, судя по всему, это ещё не последние мероприятия, запланированные в рамках масштабной президентской проверки.

“Дальше мы продолжим работу в соответствии с замыслом Президента по плану проверки”, — заявил Вольфович, который объяснял внезапность проверки желанием “увидеть объективную картину” происходящего в белорусской армии.

Напомним, сразу после её начала Вольфович объяснял, что проходящая зимой проверка вооруженных сил Беларуси отличается от обычных. По его словам, президент Беларуси участвует в ней лично, зачастую минуя Минобороны (Министерство обороны).

Лукашенко лично и внезапно привел механизированное соединение в боевую готовность — Вольфович