Власти решили сократить список белорусов, которым положена отсрочка от призыва

Опубликовано: 12.10.2022 15:17 , Обновлено: 12.10.2022

Депутаты Палаты представителей Беларуси 12 октября приняли в первом чтении проект закона, в котором прописано, кому из белорусов больше не будут давать отсрочку от призыва в армию.

В частности, речь идет о студентах, которые учатся за границей. За исключением случаев, когда в зарубежные университеты отправляют «по направлению республиканских органов госуправления либо государственных организаций».

По словам начальника Криминальной милиции МВД Геннадия Казакевича, который представлял проект, это сделано, чтобы «увеличить количество призывных ресурсов, необходимых для комплектования войск», а также чтобы «повысить конкурентоспособность отечественного образования», передает Sputnik.

[info_b]Как правило. законопроекты, которые Палата представителей принимает в первом чтении, утверждают и на остальных этапах. Теперь депутатам предстоит одобрить документ во втором чтении. Далее его должны отправить в Совет Республики и на подпись Александру Лукашенко.[/info_b]

Напомним, сейчас отсрочку от призыва предоставляют белорусам, которые получают:

общее среднее образование;

профессионально-техническое образование;

среднее специальное образование в очной форме;

высшее образование I ступени в очной форме;

образование очной форме получения образования за границей, в том числе по направлениям республиканских органов государственного управления (государственных организаций) в рамках реализации государственных программ.

[info_b]Полный список можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что депутаты Палаты представителей 12 октября приняли в первом чтении законопроект, согласно которому КГБ может запрещать белорусам выезжать из страны. И не только.

КГБ сможет запрещать белорусам выезжать за границу — Законопроект