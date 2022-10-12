КГБ сможет запрещать белорусам выезжать за границу — Законопроект

Опубликовано: 12.10.2022 13:26 , Обновлено: 14.10.2022

Депутаты Палаты представителей 12 октября приняли в первом чтении законопроект о введении биометрических документов. В нем, среди прочего, прописаны новые правила выезда за границу.

Так, согласно законопроекту, белорусам запретят выезжать из страны, если против них идет административный процесс.

Кроме того, КГБ сможет «временно ограничивать» выезд физлиц «в интересах национальной безопасности» (на срок до 6 месяцев).

Дополнительные правила выезда за границу прописаны и для госслужащих и военных. Они должны будут обязательно согласовывать выезд из страны с главой госоргана из-за «повышенного внимания» к ним «спецслужб иностранных государств»

[info_b]Теперь депутаты должны принять законопроект во втором чтении. После чего его направят на утверждение в Совет республики. После чего требуется только подпись Александра Лукашенко.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что на Национальном правовом интернет-портале 21 сентября опубликовали законопроект об изменении закона «О гражданстве Республики Беларусь». Его внес в парламент Совет Министров. В документе сказано про обязательное уведомление в МВД о получении в другой стране вида на жительства (ВНЖ), гражданства или других документов, дающих льготы. Также там прописано, кого из белорусов могут лишить гражданства и за что.

Белорусов обяжут сообщать о полученной «карте поляка» в милицию — Законопроект о гражданстве