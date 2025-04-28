Власти Польши ввели санкции против владельцев дискаунтеров с «белорусским» следом

Опубликовано: 28.04.2025 12:14 , Обновлено: 28.04.2025

Министерство внутренних дел и администрации Польши на днях приняло решение о включении в национальный санкционный список компании "Торгсервис" и её российских акционеров — братьев Сергея и Андрея Шнайдер. В начале этого года они начали развивать в Польше сеть дискаунтеров, аналогичных российским дисконтным магазинам MyPrice. В одном из них польски СМИ усмотрели и "белорусский след".

Компания Торгсервис, управляющая сетью дисконтных магазинов MyPrice, ранее работавшая под названием Mere, попала под ограничения в Польше по требованию Национальной налоговой администрации. Польские налоговики выяснили, что компания владеет определёнными “финансовыми и экономическими ресурсами”, которые “косвенно поддерживают” войну России в Украине, передало польское экономическое издание Money.pl.

Сама сеть MyPrice - это бывший бренд Mere, который закрыл свои магазины в Польше в 2022 году после начала войны в Украине, а затем вернулся на польский рынок с компаниями-клонами под измененным названием.

По решению польских властей, теперь все средства и экономические ресурсы компании “Торгсервис” и братьев Шнайдер должны быть заморожены, а польским юрлицам будет запрещено с ними сотрудничать и предоставлять какие-либо средства как напрямую, так и косвенно. Компании будет запрещено участвовать в процедурах государственных закупок и конкурсах, а братьев Шнайдер, которые уже давно включены в санкционные списки в Украине, включат в список иностранцев,“пребывание которых на территории Польши нежелательно”.

Кроме того, был введен официальный запрет на сознательное и преднамеренное участие в деятельности, “целью или следствием которой является обход введенных ограничений”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце марта на польский рынок вышла новая сеть дисконтных магазинов — Ufke. Бренд позиционирует себя как польско-немецкая компания, характерной особенностью которой являются очень низкие цены. Однако, польские СМИ рассмотрели в ней “белорусский след”, заявив, что у компании могут быть “очень тесные связи с Беларусью и Россией”.

В Польше объявили об открытии сети дискаунтеров с «белорусским» следом