Власти Польши предложили ужесточить требования к выдаче гражданства для иностранцев

Опубликовано: 12.11.2025 14:05 , Обновлено: 12.11.2025

Польское правительство предложило ужесточить требования к выдаче гражданства для иностранцев. Уже разработаны два законопроекта, предусматривающие увеличение минимального срока пребывания в Польше для получения гражданства, а также введения двух новых требований к кандидатам на гражданство.

По мнению польских властей, требования к получению польского гражданства не слишком строгие, по сравнению с требованиями других европейских стран. Правящая коалиция и Министерство внутренних дел и администрации Польши разработали законопроект, который их ужесточает:

предлагается увеличить минимальный срок пребывания в Польше для получения гражданства до восьми лет (три года временного проживания и пять лет постоянного проживания),

предлагается ввести обязательное требование постоянного налогового резидентства,

предлагается ввести обязательный тест на гражданство.

Со своей стороны партия “Право и справедливость” предлагает дополнить эти требования ещё более строгими критериями. В частности, их инициатива помимо прочего предполагает отсутствие судимости у потенциального кандидата на гражданство, а также не менее 15 лет непрерывного легального проживания в стране.

Кроме того, польские депутаты предлагают ужесточить также требования для тех, кто планирует получить статус гражданина Польши через брак. Минимальный срок для этой категории претендентов предлагают удвоить - до шести лет, сообщило польское издание Interia.

Согласно информации другой газеты, Rzeczpospolita, которая сослалась на данные Управления по делам иностранцев, за последние годы Польша предоставила постоянное место жительства 160 тысячам иностранцев:

почти 80 тысяч украинцев,

более 60 тысяч белорусов,

6300 россиян.

По данным газеты, в период с 2016 по 2025 год иностранцы подали в Польше 95 000 заявлений о предоставлении международной защиты, причём наибольшую группу (более 33 000) составили россияне. За этот период также подали заявления почти 15 500 белорусов и почти 22 000 украинцев. Всего с начала 2020 года по 20 октября текущего года решения о лишении защиты были вынесены 410 иностранцам. Большинство из них – 336 человек – были россиянами.

Ранее Telegraf.news рассказывал о подробностях визового скандала, разыгравшегося в Польше в прошлом году, после того, как Верховная контрольная палата Польши огласила результаты проверки в Министерстве иностранных дел, проведенной в 2024 году. В числе прочего внешнеполитическое ведомство страны обвинили в незаконной выдаче 95 545 виз в 2020-2023 годах.

Контрольная палата Сейма обвинила МИД Польши в незаконной выдаче виз десяткам тысяч белорусов