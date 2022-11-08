Власти Гродненской области показали, что происходит в Брузгах, где в 2021 году нелегалы штурмовали границу

📷 Фото

Опубликовано: 08.11.2022 22:18 , Обновлено: 08.11.2022

В пресс-службе Гродненского областного исполкома 8 ноября показали, что теперь происходит на границе с Польшей, где в 2021 году нелегалы силой пытались прорваться из Беларуси в ЕС.

На фото видно, что теперь на этом участке границы в Брузгах тихо и спокойно. Нет самовольных лагерей мигрантов. А Польша отгородилась 5-метровой стеной.

Правда, в Гродненском облисполкоме считают, что возведённая властями Польши стена стала “символом миграционного кризиса и конфронтационной внешней политики Запада”.

На фото для сравнения, что было в 2021 году, и что теперь:

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А вот в Пограничной стражи Польше сообщают, что нелегалов хоть и стало меньше, чем в прошлом году, но они все равно пытаются пробраться в ЕС из Беларуси. Но теперь стараются использовать болота и реки, там где нет забора.

Там сообщили, что 7 ноября на территорию Польши пытались незаконно проникнуть из Беларуси 64 человека, в том числе граждане Афганистана, Сирии, Пакистана.

А 8 ноября польские пограничники организовали спасительную операцию. Так как, по их словам, обнаружили в болотах 10 нелелагалов, застрявших в трясине.

https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1589912497192022016?t=CfTQ80wk03Qhc5pGKeuD4Q&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что Польская пограничная служба (ПС) заявила, что за три дня с 4 по 6 ноября включительно на польско-белорусской границе выявили 285 иностранцев, пытающихся незаконно проникнуть в Польшу. Там назвали выходные “неспокойными”.

В Польше объявили о новой волне нелегалов из Беларуси