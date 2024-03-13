"Вкладывают чуждые ценности в неокрепшие умы" - Мининформу поручили взяться за белорусских блогеров

Опубликовано: 13.03.2024 10:25 , Обновлено: 13.03.2024

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании коллегии Министерства информации заявил, что блогеры, как и все владельцы интернет-ресурсов, обязаны соблюдать национальное законодательство о СМИ. Поэтому Мининформ при выявлении нарушений должен незамедлительно принимать меры.

По словам Петришенко, блогеры - это лидеры мнений, особенно для подростков и детей. “Зачастую чуждые ценности и приоритеты вкладываются блогерами в неокрепшие умы. И этот факт не может не настораживать. В то же время на блогеров, как и на всех владельцев интернет-ресурсов, возложены обязанности по соблюдению национального законодательства”, - отметил вице-премьер.

Поэтому Мининформу при обнаружении нарушений владельцами интернет-ресурсов законодательства о СМИ нужно оперативно принимать меры реагирования. “И блогеры здесь не исключение”, - подчеркнул Петришенко.

Он также высказался о развитии белорусской медиасферы в целом. По словам вице-премьера, современные технологии формируют новые угрозы для нацбезопасности, поэтому важно активно защищать информационное пространство.

Как именно? Игорь Петришенко озвучил несколько принципов:

мониторинг информационного поля и контроль за соблюдением законодательства о СМИ и об издательском деле,

выявление фейков и быстрое реагирование на них,

обнаружение деструктивной информации и также реагирование на это.

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