Министр информации Беларуси назвал студентов журфака "боевыми штыками"

Опубликовано: 01.09.2023 13:33 , Обновлено: 01.09.2023

Министр информации Беларуси Владимир Перцов 1 сентября встретился с первокурсниками факультета журналистики БГУ. Там он назвал их "боевыми штыками" и "солдатами".

По мнению Перцова, «в этих информационных войнах» они становятся «не просто творческими людьми, журналистами и медиаменеджерами», а «по большому счету – солдатами».

«Потому что вы – наши будущие и настоящие боевые штыки. Вы журналисты и медиаменеджеры совершенно новой эпохи», — передает его слова госагентство БелТА.

Министр добавил, что «в такой момент любому бойцу», в том числе «информационного фронта», «никак нельзя поступить на службу иностранному государству».

«Это предательство. И мы не имеем права этого сделать», — заявил Перцов.

Ранее Телеграф писал, что осенью 2022 года министр информации рассказал, как набирают в редакции сотрудников в государственные СМИ. По его словам, их не заставляют проходить полиграф.

«Мы не пропускаем журналистов через детектор лжи, чтобы, не дай бог, у них не было какого-то позитивного мнения о стране, руководстве страны», — сказал тогда чиновник.

В то же время он заявил, что журналистов не просят писать и «клеветнические эссе» о том, как все плохо в стране.

«Не пропускаем через детектор лжи» — Глава Мининформа рассказал, как набирают сотрудников в белорусские госСМИ