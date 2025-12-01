Вильнюсский аэропорт закрыли на 11 часов из-за воздушных шаров

Опубликовано: 01.12.2025 07:45 , Обновлено: 01.12.2025

Воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было закрыто почти 11 часов. Согласно официальному заявлению администрация аэропорта, причиной стали воздушные шары, летевшие в их сторону со стороны Беларуси.

По официальным данным, воздушные шары были замечены в воскресенье вечером. В результате в 18:09 небо над аэропортом закрыли. Изначально полёты приостановили до 21:00, однако вскоре было объявлено о продлении ограничений до 23:00, а затем - ещё на несколько часов. В результате работа воздушной гавани была парализована почти на 11 часов - о снятии ограничений было объявлено с 5:00.

По информации администрации Литовских аэропортов, Вильнюсская воздушная гавань теперь работает в обычном режиме, однако 11-часовой перерыв не мог не сказаться на расписании вылетов и прилётов судов. Сколько именно рейсов затронул инцидент, пока не уточняется, однако пассажиров предупредили о возможных переносах и отменах, передало литовское издание LRT.

Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас назвал “верхом цинизма” ситуацию с воздушными шарами на границе. По его словам, накануне наблюдалась аналогичная ситуация - запуски воздушных шаров контрабандисты производили с вечера пятницы до 6:30 утра субботы - полёты в аэропорту Вильнюса приостанавливали на восемь часов.

Как ранее сообщало BNS, администрация Литовских аэропортов (LTOU) обратились в Генеральную прокуратуру страны с просьбой начать досудебное расследование в связи с угрозой национальной безопасности, которую, по их мнению, представляют контрабандные воздушные шары на границе с Беларусью.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе официальный представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис назвал страну, откуда в этом году поступает большая часть нелегальных сигарет, выявляемых местными пограничниками. Оказалось, что главным источником контрабандных сигарет для Литвы стала вовсе не Беларусь.

В Литве назвали страну, откуда больше всего контрабанды сигарет. И это не Беларусь