Вильнюсский аэропорт снова закрывали из-за воздушных шаров

Опубликовано: 18.02.2026 08:27 , Обновлено: 18.02.2026

Вечером во вторник, 17 февраля, воздушное пространство над аэропортом Вильнюса вновь закрывали на несколько часов. Причиной временных ограничений полётов местный поставщик аэронавигационных услуг Oro navigacija назвал контрабандные воздушные шары, которые появились на радарах.

Ограничения в Вильнюсском аэропорту ввели на два часа - с 21:44 до 23:4, передало местное издание lrt.lt.

Согласно официальному уведомлению авиационных властей (NOTAM), “в связи с обнаруженными навигационными знаками, характерными для воздушных шаров” некоторые гражданские рейсы перенаправляли в зону ожидания или в другие аэропорты, из-за чего пришлось вносить некоторые изменения в расписание самолётов.

Литовские пограничники и военные пока не давали отчёта, нашли ли они упавшие воздушные шары, которые зачастую используют контрабандисты. Последние несколько дней об инцидентах с мететозондами, залетевшими с территории Беларуси, также заявляли власти Польши.

Кстати, это не первый случай нарушения работы вильнюсской воздушной гавани с начала года. В конце января среди пассажиров, пострадавших от закрытия аэропорта оказался даже министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Он не смог вернуться из деловой поездки в Брюссель - ему и его команде пришлось задержаться на сутки в польской Варшаве, из-за чего выступление Таминскаса на открытии Дорожного форума Литвы оказалось под вопросом.

Вильнюсский аэропорт закрыли из-за воздушных шаров впервые с начала года