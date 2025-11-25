Вильнюс приравняет воздушные шары к угрозе нацбезопасности? Минтранс Литвы подал заявление в Генпрокуратуру

Опубликовано: 25.11.2025 17:38 , Обновлено: 25.11.2025

Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас обратился в Генеральную прокуратуру с требованием начать досудебное расследование по факту незаконного проникновения воздушных шаров с территории Беларуси.

«Полёты воздушных шаров, нарушающие воздушное движение и создающие угрозу безопасности пассажиров, представляют угрозу национальной безопасности, государственному суверенитету, территориальной целостности и экономической мощи», — говорится в заявлении Минтранса Литвы.

При этом в литовском ведомстве не исключили, что для организации контрабанды были задействованы граждане самой Литвы.

«Вполне вероятно, что лица, находящиеся на территории Литвы, также могут участвовать в подобной деятельности, тем самым способствуя действиям другого государства против Литвы. Это совершенно неприемлемо и должно повлечь за собой самые строгие меры реагирования», — говорится в заявлении.

Таким образом, литовские власти могут переквалифицировать контрабанду сигарет с помощью воздушных шаров в куда более серьезное обвинение — угрозу суверенитету и безопасности.

В Уголовном кодексе Литвы по этому поводу говорится следующее: «Тот, кто помогает другому государству или его организации действовать против Литовской Республики — ее конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности или экономической мощи, — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет».

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой. При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур. Что тот и сделал.

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами